Подозрения полиции не лишили Нетаньяху должности и политической поддержки

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в борьбу за выживание, старт которой дало заявление полиции о достаточных основаниях обвинить его во взятках почти на 300 тысяч долларов. Начало схватки показало, что у политических тылов главы правительства есть запас прочности, но неясно, хватит ли его, чтобы Нетаньяху дотянул до юридического финала, не лишившись по пути своей должности.

Рекомендации, которыми следователи сопроводили передачу дел в прокуратуру, не имеют правовой силы, и их оказалось недостаточно, чтобы отправить Нетаньяху в отставку. Соратники по правящей партии "Ликуд" и партнеры по коалиции сплотились вокруг лидера, объявив о готовности продолжить работу под его началом, хотя многие с оговоркой — пока свое слово не скажет генпрокурор и юридический советник правительства Авихай Мандельблит.

Призывы к немедленной отставке пока звучат только из стана левоцентристской оппозиции, у которой недостаточно сил, чтобы самостоятельно низложить правительство правых и свергнуть премьера.

Сторонники и противники



Мандельблит будет решать, предстанет ли Нетаньяху перед судом. Вопрос, является ли предъявление официальных обвинений достаточным основанием для отставки премьера, не имеет однозначного ответа в израильской юридической и политической практике, хотя на этой стадии министры и парламентарии обычно складывают полномочия. Министр обороны Авигдор Либерман, переживший в прошлом такую ситуацию, призвал вне зависимости от решения генпрокурора ждать решения суда прежде, чем определять будущность Нетаньяху.

Сам Нетаньяху второй день уверяет, что расследования против него завершатся ничем, называет выводы следствия "дырявыми как швейцарский сыр", говорит о стабильности коалиции и отсутствии планов ее досрочного роспуска. Он обещает еще долго стоять у руля страны и дает понять, что намерен участвовать в очередных выборах, которые должны состояться не позднее 2019 года.

"Мне жаль разочаровывать всех ненавистников главы правительства, которые отчаялись отстранить его от власти с помощью выборов и возлагают все свои надежды на вакханалию в СМИ, которую мы сейчас наблюдаем. У меня нет сомнений в том, что "Ликуд" и коалиция будут тверды в неприятии таких попыток, и Нетаньяху продолжит руководить Государством Израиль еще многие годы", — заявил министр экологии и по делам Иерусалима, функционер "Ликуда" Зеев Элькин.

Экс-министр иностранных дел и юстиции Ципи Ливни, ныне состоящая в руководстве крупнейшего оппозиционного блока "Сионистский лагерь", обратилась к коалиционным партнерам Нетаньяху с призывом заставить его уйти.

"Уже сегодня суд общества требует от премьер-министра уйти в отставку. Нетаньяху не может оставаться на должности премьер-министра и, пользуясь своими властными полномочиям, продолжать разрушать органы охраны правопорядка и судебную систему… Поскольку сам он не делает этого, я обращаюсь к его коалиционным партнерам — заставьте Нетаньяху уйти!" — сказала она.

На то, что лояльность коалиционных партнеров небезгранична, намекнул министр просвещения, лидер поселенческой партии "Еврейский дом" Нафтали Беннет.

"Израильский закон ясен. Он гласит, что премьер-министр может продолжать работу, даже после полицейских рекомендаций. Лидеру еврейского государства просто не следует принимать подарки от миллиардеров. Это не то, чему мы учим подрастающее поколение, не то, как были воспитаны мы сами", — цитирует его газета "Гаарец".

В чем подозревают премьера



Израильская полиция завершила расследование двух уголовных дел в отношении Нетаньяху и утверждает, что в обоих случаях собрала достаточную доказательную базу, чтобы обосновать обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Так называемое "дело 1000" касается получения Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов. В материалах говорится, что стоимость даров, преподнесенных бизнесменами, — сигар, шампанского и драгоценностей, — следствие оценивает в миллион шекелей (более 280 тысяч долларов). В деле фигурируют голливудский продюсер Арнон Мильчин, которому полиция рекомендует предъявить обвинение в даче взятки, и австралийский предприниматель Джеймс Пакер.

Нетаньяху не отрицает, что подарки были, но называет их дружескими жестами. Следствие рассчитывает доказать, что бизнесмены действовали из корыстных побуждений, получая взамен помощь в оформлении американской визы, лоббирование законопроекта о расширении налоговых льгот и иные услуги, подразумевавшие использование Нетаньяху своего служебного положения.

В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал тираж основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

"Нетаньяху не пытается оспорить факты, собранные полицией… Спор идет не о них, а о том, как их интерпретировать", — пишет газета "Гаарец", традиционно придерживающаяся левых взглядов и настроенная оппозиционно к премьер-министру.