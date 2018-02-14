Задержанный в Москве украинский миллиардер предложил следствию сделку

ЕРЕВАН, 14 фев – РИА Новости. Украинский бизнесмен Олег Мкртчан, которого в России обвиняют в афере на 100 миллионов долларов, предложил Следственному комитету сделку, сообщает Sputnik Армения.

Арестованный в Москве предприниматель выразил готовность рассказать следствию о причастности бывшего секретаря Совета безопасности Украины Виталия Гайдука и экс-главы администрации Донецкой области Сергея Таруты, являющегося совладельцем корпорации "Индустриальный союз Донбасса", к хищению кредита в 100 миллионов долларов из ВЭБа, выданного предпринимателю в 2009 году. Взамен следователи должны смягчить выдвинутые против него обвинения.

Один из владельцев донбасской металлургии, бывший владелец футбольного клуба "Кубань" Олег Мкртчан был задержан в Москве в начале февраля. Следствие подозревает его в мошенничестве в особо крупном размере. Мкртчан заключен под стражу на срок до 5 апреля.

Защита уже обжаловала это решение.

Как писала газета "Коммерсант", уголовное дело может быть связано с хищением части средств, выданных корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" (ИСД), гендиректором которой был Мкртчан, в виде кредитов российскими банками несколько лет назад. Деньги могли вывести через офшорные компании и похитить.

В начале 2010-х годов журнал Forbes оценивал состояние Мкртчана в 780 миллионов долларов, в 2012 году он был 13-м по богатству гражданином Украины.

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