Йемен благодарен России за гуманитарную поддержку, заявил посол страны

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Йемен выражает России благодарность за политическую и гуманитарную поддержку и надеется, что Москва сыграет важную роль в урегулировании кризиса, заявил РИА Новости посол Йемена в Москве Ахмед Салем аль-Вахейши.

"Правительство Йемена благодарно за политическую и гуманитарную поддержку со стороны России. Мы намерены повысить ее роль в достижении мира в Йемене", — сказал аль-Вахейши.

По словам аль-Вахейши, руководство Йемена уверено в том, что усилия России на международной арене направлены на обеспечение стабильности в мире, включая важные для Йемена сферы, например, поиски мирного решения палестино-израильского конфликта. "Йемен и другие арабские страны с нетерпением ждут конструктивного диалога на пятой сессии Российско-Арабского форума сотрудничества", — заявил посол.

"Двусторонние отношения между Йеменом и Россией основаны на взаимном интересе и принципах невмешательства во внутригосударственные дела, а также уважении суверенитета и национальной независимости. Это открывает широкие перспективы для сотрудничества во всех сферах", — сказал посол.

Вооруженный гражданский конфликт между властями во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и движением шиитских повстанцев-хуситов "Ансар Алла" продолжается в Йемене с 2014 года. Повстанцам удалось за несколько месяцев захватить многие районы страны, в связи с чем в ситуацию вмешалась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. При ее поддержке военные вернули часть районов под свой контроль и продолжают бои с повстанцами. Попытки ООН мирно урегулировать конфликт не привели к успеху.

По данным ООН, конфликт в Йемене унес жизни не менее 10 тысяч человек, более 20 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи.