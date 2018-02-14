Сейм Латвии отклонил инициативу о сохранении образования на русском языке

РИГА, 14 фев — РИА Новости. Комиссия по мандатам, этике и заявлениям сейма Латвии отклонила общественную инициативу в поддержку сохранения образования на русском языке, передает корреспондент РИА Новости.

Против инициативы проголосовали двое из троих членов комиссии, третий не принимал участие в заседании.

Депутаты объяснили свое решение, в частности, тем, что вопрос о языке преподавания рассматривает другая комиссия — по образованию, а она ранее одобрила законопроект о переводе школ на латышский язык обучения. До этого законопроект утвердил кабмин.

Петицию передали в сейм в середине января. Ее подписали более 14 тысяч человек. На прошлой неделе в Риге прошел митинг против перевода русских школ на латышский язык.

Поправки в закон об образовании предполагают, что к 1 сентября 2021 года все образование в средней школе переведут полностью на латышский язык.

В российском МИД отношение в Латвии к русскому назвали "языковой инквизицией". В Госдуме заявили, что ликвидация школьного образования на языках национальных меньшинств недопустима.

В стране проживает чуть менее двух миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.