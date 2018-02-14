Комитет Госдумы принял заявление по реформе образования в Латвии

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает предупредительной мерой заявление о недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств в Латвии.

Комитет по делам СНГ ранее принял заявление, в котором, в частности, говорится о недопустимости нарушения фундаментального права национальных меньшинств Латвии обучаться на родных языках. Как отмечается в тексте, без полноценного школьного образования на родном языке для него останется узкая ниша бытового общения. При этом, подчеркивают члены комитета, новым поколениям граждан Латвии, относящимся к национальным меньшинствам, грозят "неграмотность и потеря национальной идентичности".

"Почему мы решили сделать заявление от комитета? Дело в том, что текста закона еще нет, он пока рассматривался у них в правительстве, и они его хотят в апреле рассмотреть в парламенте. Поэтому, не видя текста закона, мы не можем рассматривать в парламенте его и критиковать, подвергать обсуждению", — заявил РИА Новости Калашников.

Глава думского комитета в то же время отметил, что депутаты, ознакомленные с проектом закона, решили использовать предупредительные меры и поэтому приняли соответствующее заявление.

"Хотят сделать еще хуже, чем на Украине: с первого класса нельзя на русском языке преподавание вести, и поэтому мы не можем молчать сейчас, за два месяца до того, как это дело не закончилось… Мы должны упредительными мерами здесь действовать", — отметил Калашников.

Он также отметил, что если закон все-таки примут в Латвии в апреле, заявление комитета Госдумы будет вынесено на пленарное заседание нижней палаты парламента.

Ранее кабмин Латвии принял поправки к закону об образовании и утвердил перевод обучения общеобразовательных школ нацменьшинств на латышский язык. Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Проект поправок устанавливает, что дошкольное обучение является билингвальным и в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) — только на латышском языке.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

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