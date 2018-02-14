В ЛНР заявили о срыве в Минске заседания гуманитарной подгруппы по Донбассу

ЛУГАНСК, 14 фев — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Украине, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева заявила о срыве заседания рабочей группы по гуманитарным вопросам в среду Минске.

В среду утром в Минске начались встречи контактной группы и ее рабочих подгрупп.

"Работа гуманитарной группы была фактически сорвана представителем Украины Ириной Геращенко", — заявила Кобцева.

По ее словам, Геращенко покинула заседание через час после начала, не выразив желания обсуждать вопросы, обозначенные в повестке дня. Кобцева уточнила, что среди планируемых к обсуждению был вопрос обмена пленными.

"После перерыва в заседании, который был вызван уходом представителя Украины, координатору гуманитарной группы от ОБСЕ республики довели свои позиции по вопросам повестки дня. В частности ЛНР и ДНР подтвердили готовность к проведению обмена всех установленных на всех установленных удерживаемых лиц", — рассказала представитель ЛНР.

Также Кобцева добавила, что в вопросе открытия новых пунктов пропуска у линии соприкосновения для мирных жителей ЛНР настаивает на одновременном открытии полноценных КПВВ у города Счастья и у города Золотое.

"Эта ключевая позиция была озвучена координатору от ОБСЕ", — заявила Кобцева.