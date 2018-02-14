Полиция взяла под контроль ситуацию после стрельбы у здания АНБ США

ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Ситуация после инцидента со стрельбой у здания Агентства национальной безопасности (АНБ) США в штате Мэриленд взята под контроль, говорится в заявлении АНБ.

Ранее сообщалось, что ФБР расследует инцидент со стрельбой в районе Агентства национальной безопасности США. Местные СМИ сообщали о трех раненых. Президент США Дональд Трамп проинформирован о произошедшем.

"Полиция АНБ и местные правоохранительные органы разбираются с инцидентом, произошедшим сегодня утром возле одних из въездных ворот в здание АНБ. Ситуация находится под контролем, и угрозы безопасности нет", — заявили в ведомстве.