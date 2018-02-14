Путин и король Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Персидском заливе

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом аль Саудом обсудили ситуацию в Персидском заливе, включая отношения между Катаром и рядом других государств, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обсуждении обстановки в регионе Персидского залива король Саудовской Аравии остановился на отношениях между Катаром и рядом других государств. Российская сторона акцентировала, что создавшаяся кризисная ситуация не способствует консолидации совместных усилий в борьбе с террористической угрозой и стабилизации на Ближнем Востоке в целом", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что главы государств условились о дальнейших контактах на различных уровнях.