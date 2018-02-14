Горняки заблокировали стратегическую для ВСУ дорогу в Донецкой области

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Горняки шахты в подконтрольном Киеву районе Донецкой области перекрыли дорогу, имеющую стратегическое значение для украинских военных, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

По его словам, акция протеста с требованием выплатить шахтерам задолженность по зарплатам стихийно началась под зданием госпредприятия "Селидовуголь" в городе Селидово. В результате протестующие, "не получив конкретного ответа на этот болезненный вопрос", заблокировали дорогу, которая ведет на Курахово, Марьинку и Красногоровку.

В это же время прекратили работу горняки шахты "1/3 Новогродовская", добавил Волынец. Они, как и участники акции в Селидово, требуют выплаты задолженности по зарплате и создания условий для стабильной работы шахты.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. Самые прибыльные предприятия, где добывают необходимый Украине антрацит, находятся на неподконтрольной Киеву территории. Шахты, оставшиеся под контролем украинских властей, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь.