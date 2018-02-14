В Греции ждут реакции НАТО на турецкие провокации в Эгейском море

АФИНЫ, 14 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр национальной обороны Греции Панос Камменос на совете министров обороны стран НАТО в Брюсселе представил аудиовизуальные доказательства провокации Турции в Эгейском море и ждет реакции союзников, сообщила пресс-служба греческого военного ведомства.
По информации греческой береговой охраны, в понедельник в 23.40 (00.40 вторника мск) в греческих территориальных водах восточнее Имиа турецкий патрульный катер совершал опасные маневры в нарушение международных правил предупреждения столкновений судов, и столкнулся с кораблем греческой береговой охраны, который патрулировал в этом районе.
"На встрече министров обороны стран НАТО я имел возможность информировать генерального секретаря НАТО, а также министров обороны союзных стран о поведении Турции в районе Имиа в последнее время, о провокационном поведении Турции, которая переходит пределы терпимости, поведение, которое касается не только страны-члена Европейского союза и НАТО. Это поведение против самого Европейского союза", — цитирует пресс-служба заявление министра.
"У меня была возможность показать аудиовизуальный материал, который, вне всякого сомнения, опровергает все турецкие утверждения. Я жду реакции союзников", — сказал Камменос.
Инцидент возле Имиа стал самым серьезным за последнее время. До этого официальные Афины говорили об улучшении отношений с Турцией.
В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (Кардак) в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США.
В последние дни кризиса, 31 января 1996 года, в районе конфликта разбился вертолет ВМС Греции, погибли три греческих офицера. Причиной аварии назвали технические проблемы.