Мимо кассы: в Шанхае грабитель сорвал налет, "вырубив" напарника кирпичом

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Полиция Шанхая опубликовала в соцсети Weibo видеозапись неудачного ограбления, сделанную с камеры наружного наблюдения.

На видео попали два злоумышленника. Они захотели пробраться внутрь помещения, разбив витрину. Один из грабителей выбрал неудачный момент для броска и попал кирпичом в своего напарника, когда тот отходил от цели после успешной попытки.

В итоге налетчики покинули место планируемого ограбления: нокаутированного коллегу горе-грабитель уносил под руки.

"Если бы все грабители были такими, нам бы не пришлось работать сверхурочно", — прокомментировали инцидент шанхайские полицейские.

О задержании злоумышленников не сообщалось.