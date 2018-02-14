Силовики минируют объекты жизнеобеспечения в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 фев — РИА Новости. Украинские силовики минируют газопроводы, электростанции и опоры линий электропередачи в подконтрольных Киеву населенных пунктах в районе линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки.

"По имеющейся у нас информации, в ряде населенных пунктов на оккупированной Киевом территории инженерно-саперные подразделения ВСУ (вооруженных сил Украины) осуществляют минирование объектов гражданской инфраструктуры. Проведение данных работ подтверждено в населенных пунктах Волноваха, Красногоровка, Марьинка, Авдеевка, Дзержинск и Светлодарск. Украинские сапёры закладывают фугасы вблизи водо- и газопроводов, электростанций и опор линий электропередачи", — сказал он.

Басурин считает, что силовики могут подорвать жизненно важные объекты, чтобы обвинить в этом ДНР. "Не исключено, что командование так называемой АТО готовит к подрыву эти объекты в целях обвинения ДНР в обстреле жизненно важных гражданских объектов и дискредитации руководства республики в глазах мировой общественности в период проведения переговоров на международном уровне", — добавил он.