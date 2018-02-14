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Вашингтон ознакомится с планом размещения миротворцев ООН в Донбассе

Сюжет:
Ситуация на Украине. Февраль 2018 (216)
16:2914.02.2018
(обновлено: 16:43 14.02.2018)
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© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Разработчики доклада, содержащего идею ввода в Донбасс порядка 20 тысяч миротворцев ООН, рассказали РИА Новости, что намерены ознакомить с этим планом спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности.

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
© РИА Новости / Джина Мун
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Эксперт ООН назвал оптимальное для Донбасса число миротворцев

В докладе, который есть в распоряжении РИА Новости, рассматривается возможность включения в состав предполагаемой миротворческой миссии представителей Казахстана, Белоруссии, стран Латинской Америки и ряда стран НАТО. При этом отмечается, что возможность руководства такой миссией со стороны ЕС и Североатлантического альянса нереалистична, а шансы на ее размещение оцениваются в целом как низкие.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Как сообщил РИА Новости автор доклада, эксперт американского института Hudson Ричард Гован (Richard Gowan), исследование проведено по заказу консалтинговой компании бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. Эксперт также заявил, что "исследование является его личной и независимой оценкой". Представитель компании Rasmussen Global Джеймс Холтум, со своей стороны, подтвердил РИА Новости, что доклад "будет направлен экспертам и заинтересованным сторонам, включая Курта Волкера, перед Мюнхенской конференцией по безопасности".

Замглавы украинского министерства по оккупированным территориям Георгий Тука . Архивное фото
© Фото : Официальный веб-сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины
В Киеве оценили шансы на появление миротворцев ООН в Донбассе в этом году

Очередная, 54-я, Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля.

В докладе, в частности, говорится, что "миссия НАТО или ЕС в настоящее время политически немыслима" и более реалистичным вариантом была бы операция под командованием ООН с участием "военного, полицейского и гражданского компонентов". Автор полагает, что эффективным мог бы стать контингент численностью от 20 тысяч квалифицированных миротворцев.

Комплектовать такие силы предлагается из числа "не входящих в НАТО европейских стран" (в числе возможных упоминаемых экспертами государств указаны Швеция, Финляндия и Австрия), бывших республик СССР, например Казахстана, Белоруссии, и даже миротворцев из стран Латинской Америки (Бразилия).

"Тем не менее связная и жизнеспособная сила может быть возможна только с некоторым участием стран НАТО, и западные переговорщики должны убедить в этом Россию", — заявляет автор доклада. По его мнению, этим компонентом могла бы стать Греция или Португалия, которая мало вовлечена в украинскую проблематику. Полицейский же компонент мог бы комплектоваться силами Италии, Португалии и Румынии.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Порошенко уверен, что миротворцы ООН в Донбассе могут стать гарантом мира

"Шансы успешного развертывания миротворческих сил на востоке Украины в настоящее время низкие", — указано при этом в докладе. Также отмечается, что "крупномасштабное развертывание стран НАТО маловероятно".

В январе помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер провели переговоры в Дубае, где обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Позже Волкер заявил, что обсуждал с Сурковым размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, однако конкретного плана выработано не было.

Москва разработала свой проект резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе, с которым не согласен Киев. Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В Москве подобные инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации с целью похоронить комплекс мер, единогласно одобренный Советом Безопасности ООН, и решить проблему силой".

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