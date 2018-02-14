В Минске не достигли результатов по вопросу обмена пленными, заявили в ДНР

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (412)

ДОНЕЦК, 14 фев — РИА Новости. Гуманитарной подгруппе по Украине на переговорах в Минске не удалось достичь значительных результатов по вопросу обмена пленными в ходе заседания в среду, работа в этом направлении будет продолжена, заявила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

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В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена и ожидают следующего в феврале-марте. В самопровозглашенных республиках этого также не исключают.

"Вопрос возвращения пленных остается наиболее животрепещущим на всех заседаниях контактной группы. Переговорщики Донецкой народной республики по-прежнему придерживаются позиции обмена всех подтвержденных на всех подтвержденных, вне зависимости от того, насколько тяжкими являются их преступления. Значительные результаты в обсуждении процесса обмена пленными в ходе сегодняшней встречи достигнуты не были. Продолжается работа по уточнению списков", — написала Талакина на своей странице в Facebook.