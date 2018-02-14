Подозреваемый по делу о присвоении госсредств мэр Одессы не признает вину

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов, который был задержан по делу о хищении средств из местного бюджета, не признал вину и заверил, что не намерен скрываться от следствия.

В среду утром пограничники сообщили, что Труханов был задержан в киевском аэропорту, там ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. Также пограничники сообщили, что заместитель мэра Одессы Павел Вугельман вслед за градоначальником стал подозреваемым по уголовному делу.

Как написал Труханов на своей странице в Facebook, в среду он прервал командировку в Чехию в связи с проведением следственных мероприятий и распространением информации, что он якобы скрывается от следствия.

"Официально заявляю, что не намерен ни от чего прятаться. Тем более что правда и закон на моей стороне. Более того, прервав командировку, я попросил своего адвоката официально связаться с НАБУ и сообщить о времени моего приезда, дабы избежать дальнейших спекуляций. Как одесский городской голова, дважды получивший вотум доверия от одесситов, я официально заявляю, что все решения, принятые городским советом и исполнительным комитетом, соответствовали и соответствуют букве закона", — утверждает мэр.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), оба задержанных чиновника проходят по делу о "завладении имущества путем злоупотребления служебным положением", им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. В настоящее время со всеми подозреваемыми выполняются следственные и процессуальные действия, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме нанесения ущерба местному бюджету Одессы. Как сообщает НАБУ, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян" за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов). Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась пересчитать компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне военной операции в Донбассе.