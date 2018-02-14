В ЛНР заявили, что обнаружили группу снайперов у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (120)

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 14 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила у линии соприкосновения группу женщин-снайперов из стран Балтии, Польши и Грузии, заявил на брифинге в среду официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

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Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что засекла диверсионно-разведывательную группу украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, в ходе перестрелки погибли трое украинских военных. Тело одного погибшего удалось эвакуировать на территорию ЛНР.

"На линии боевого соприкосновения активизировали свою работу иностранные наемники, среди которых отмечены группы снайперов, в большинстве случаев это женщины из стран Балтии, Польши и Грузии", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что в район населенного пункта Крымское, прибыли около 20 военнослужащих из состава 8 полка специального назначения ВСУ. По данным Народной милиции, основной их целью является совершение диверсионно-разведывательных действий в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР резко обострилась", — подчеркнул Марочко.