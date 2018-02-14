КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Венгерская община на Украине отказалась от участия в запланированных на среду консультациях с украинским министерством образования по вопросу применения положений закона об образовании о языках обучения в школе, сославшись на то, что документ был обжалован в Конституционном суде, сообщила глава Минобразования Лилия Гриневич.
"Мы ведем консультации с венгерской общиной, было уже две большие встречи. Вместе с тем сегодня должны были продолжиться эти консультации, но лидеры венгерской общины сообщили нам, что они не приедут на эти консультации из-за обращения депутатов "Оппозиционного блока" в Конституционный суд. То есть мы видим затягивание процесса",- сказала Гриневич в среду на заседании правительства, которое транслировал сайт кабмина.
Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
Осенью 2017 года парламентская партия "Оппозиционный блок" потребовала отмены нового закона об образовании в Конституционном суде.