КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Венгерская община на Украине отказалась от участия в запланированных на среду консультациях с украинским министерством образования по вопросу применения положений закона об образовании о языках обучения в школе, сославшись на то, что документ был обжалован в Конституционном суде, сообщила глава Минобразования Лилия Гриневич.

На Украине проходит реформа образования. Власти уже приняли базовый закон об образовании, статья которого о языках обучения вызвала дипломатический скандал с соседями Украины из-за опасений ущемления прав нацменьшинств. В будущем Минобразования Украины планирует конкретизировать особенности обучения на языках нацменьшинств. Для урегулирования конфликтной ситуации Украина обратилась в Венецианскую комиссию, одна из ее рекомендаций касалась необходимости прямого диалога с представителями национальных меньшинств по вопросу внедрения норм о языках обучения.

"Мы ведем консультации с венгерской общиной, было уже две большие встречи. Вместе с тем сегодня должны были продолжиться эти консультации, но лидеры венгерской общины сообщили нам, что они не приедут на эти консультации из-за обращения депутатов "Оппозиционного блока" в Конституционный суд. То есть мы видим затягивание процесса",- сказала Гриневич в среду на заседании правительства, которое транслировал сайт кабмина.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

По данным Минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств. При этом комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации.

Осенью 2017 года парламентская партия "Оппозиционный блок" потребовала отмены нового закона об образовании в Конституционном суде.