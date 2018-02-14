Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до четверга в рассмотрении дела экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

Ранее прокурор по делу Руслан Кравченко РИА Новости сообщил, что в четверг планируется допрос секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Суд допросил на заседании в среду свидетеля стороны обвинения экс-депутата Госдумы РФ Илью Пономарева, который заявил, что Россия заранее не планировала присоединять Крым. Кроме того, суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Януковича о допросе свидетелей защиты.

"Объявляется перерыв до завтра (четверга – ред.) до 10.00 (11.00 мск)",- сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.