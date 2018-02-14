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Скандал вокруг главы МИД Нидерландов: политических выводов не будет

15:4314.02.2018
(обновлено: 16:00 14.02.2018)
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© AFP 2018 / ANP/Martijn BeekmanМинистр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра после объявления об отставкеМинистр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра после объявления об отставке
© AFP 2018 / ANP/Martijn Beekman

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Скандал вокруг экс-министра иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстры, подавшего в отставку из-за ложных заявлений о личном присутствии на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, оказывает влияние лишь на внутриполитические процессы в этой стране. Признаков смены подходов к политике в отношении России пока не просматривается.

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра. Архивное фото
© AFP 2018 / Aurore Belot
Эксперт прокомментировал скандал вокруг бывшего главы МИД Нидерландов
Политические партии Нидерландов и СМИ страны с большим интересом обсуждают судьбу правящей коалиции, позиции которой могут ослабеть из-за ухода из правительства влиятельного политика Зейлстры. При этом нидерландские политики и журналисты не уделяют должного внимания внешнеполитической составляющей скандала – глава МИД на протяжении нескольких лет озвучивал ложные заявления в отношении России.

Содержание не оспаривается

С 2014 года Халбе Зейлстра неоднократно заявлял, что присутствовал на даче Путина в 2006 году, где лично слышал, как президент РФ назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России". Однако за два дня до своего визита в РФ, который планировался на среду, 14 февраля, в интервью газете Volkskrant Зейлстра заявил, что выдумал факт своего присутствия, потому что пытался защитить настоящего участника истории, от которого он получил информацию.

Высказывания главы МИД не прошли незамеченными: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Зейлстра поступил неразумно, однако останется в своей должности, поскольку содержание рассказанной им истории не оспаривается. Однако оппозиционные партии королевства выступили с критикой Зейлстры и потребовали вынести обсуждение инцидента в парламент до встречи министра с главой российского МИД. Во вторник, выступая перед депутатами в нижней палате парламента, Зейлстра сказал, что не видит в этой ситуации другого выхода кроме как подать в отставку.

Города мира. Амстердам
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кроме того, выяснилось, что Зейлстра не только солгал о встрече с президентом, но и неправильно интерпретировал слова о "великой России". Экс-директор компании Shell Йерун ван дер Вир заявил, что именно он является источником истории, которую рассказывал глава МИД Нидерландов. По его словам, Зейлстра мог неверно интерпретировать слова российского лидера, который говорил, что "исторически "великая Россия" больше, чем сегодняшняя Россия". Он подчеркнул, что он сам лично не интерпретировал слова Путина "в агрессивном смысле".

Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов в комментарии РИА Новости обратил внимание, что эта отставка не означает признания вины, поскольку Зейлстра настаивает, что речь не идет о неправильной точке зрения и неверных фактах, а лишь о том, что экс-министр лично не присутствовал на встрече и знает о заявлениях Путина со слов другого человека. "То есть это совершенно другая трактовка, речь не идет о том, что министра обвиняют в искажении политических фактов", — пояснил эксперт.

Политических выводов не будет

В связи с этим Данилов отмечает, что данный скандал не следует рассматривать как прецедент или показатель смены настроений в отношении подходов к российскому направлению во внешней политике в Нидерландах и в европейской элите в целом.

"На самом деле совершенно очевидно, что непроверенные факты и обвинения в адрес России звучали и будут звучать. Более того, прискорбно, но факт – на этих голословных утверждениях очень часто строится политика", — заявил эксперт.

Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Сигрид Каг. Архивное фото
© AP Photo
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Эксперт пояснил, что Зейлстра серьезно нарушил политико-дипломатическую этику, а его мотивацией при принятии решения об отставке могло быть его понимание, что он не готов эффективно осуществлять свою деятельность на посту министра иностранных дел и не хотел сам или его окружение поставить под удар правительство Нидерландов. По его словам, решение об отставке носило скорее технический характер, нежели политический.

"В этом вся проблема, политические выводы из этого сделаны не будут. Я бы не стал делать из этого какие-то политические выводы, что волна этих голословных обвинений в адрес России идет на спад, и атмосфера изменилась. Я думаю, что отнюдь нет и из этого отдельного конкретного случая таких выводов делать не стоит", — добавил Данилов.

По мнению Данилова, не стоит ожидать и того, что случай с нидерландским министром запустит какую-то дискуссию в стране и в Европе относительно необходимости более тщательно прислушиваться к мнению России и не выступать с непроверенными и неверно интерпретированными заявлениям.

"Другое дело, что любая откровенная ложь и необоснованные обвинения они несомненно нуждаются в опровержении. Нельзя не реагировать на это, нельзя закрывать глаза, необходимо пытаться давать отпор любыми средствами, в том числе и в общественном поле, в поле СМИ", — подытожил он.

В Нидерландах беспокоятся о коалиции

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра. Архивное фото
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
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Действительно, в среду, на следующий день после отставки, дискуссии в нидерландских СМИ сосредоточены на внутриполитических последствиях произошедшего. Значение этого скандала для политики в отношении России не является предметом обсуждения.

Сама отставка в Зейлстры стала полной неожиданностью для властей страны. "Мы не были готовы к такому", — цитирует газета Telegraaf премьер-министра Рютте.

Дебаты по инциденту в палате представителей привели к голосованию по вынесению вотума недоверия премьер-министру. Оппозиция требовала одобрить вынесение вотума, задавая премьеру вопрос – почему глава правительства не сообщил о лжи Зейлстры, хотя знал об этом несколько недель? Тем не менее премьеру удалось "пережить" голосование по вотуму недоверия – против его вынесения проголосовал подавляющее большинство, 101 депутат, тогда как за высказались 43 депутата.

Нидерландские газеты задаются вопросом какой ущерб ситуация принесет партийной коалиции, отмечая, что Зейлстра был одним из тех, кто "осуществлял" коалиционное соглашение четырёх партий. Правительственная коалиция в Нидерландах сформировалась в октябре по итогам 208-дневных переговоров — рекордно долгий для страны срок. Халбе Зейлстра занимал в новом кабинете пост министра иностранных дел и являлся вторым после премьера лидером правящей партии, за что нидерландские СМИ прозвали его "кронприц". Отставка Зейлстры означает для Рютте потерю верного союзника и "отца-основателя" нового кабинета министров, пишет Algemeen Dagblad.

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра. Архивное фото
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Глава МИД Нидерландов, солгавший о встрече с Путиным, ушел в отставку
Как отмечает обозреватель газеты NRC Handelsblad, поиски кандидата на пост министра очень быстро стали более важной темой чем, прощание с Зейлстрой. К новому министру предъявляются большие ожидания – минимизировать нанесенный репутации страны и кабинету министров ущерб.

Поиск преемника

После отставки временно исполняющей обязанности главы МИД королевства назначена министр внешней торговли Сигрид Кааг. Она долгое время работала в ООН, являлась одним из региональных директоров ЮНИСЕФ с 2007 по 2010 год. Кроме того, Кааг на протяжении нескольких лет координировала миссию ООН в Ливии и возглавляла программу по уничтожению химического оружия в стране.

Нидерландские СМИ считают, что возможным кандидатом на пост министра может быть Жанин Хеннис, занимавшая должность министра обороны в кабинете министров Рютте с 2012 года. Хеннис, обладающая достаточным опытом и лояльностью, ушла в отставку несколько месяцев назад после критического отчета действий минобороны во время инцидента на Мали, в результате которого погибли два человека.

Другим возможным "преемником" Зейлстры СМИ называют 48-летнего парламентария Хана тин Брука, специализирующегося на международной политике, а также и Ханса ван Баалена, который является членом европейского парламента и активным сторонником НАТО. Издание Algemeen Dagblad предполагает, что на пост министра может претендовать и "темная лошадка" — действующий посол королевства в РФ Рене Джонс-Бос.

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