Минск рассчитывает на поставки российских Су-30СМ в 2019 году

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает, что РФ начнет поставки Су-30СМ в республику в 2019 году, заявил в среду в Минске министр обороны Андрей Равков.

"Контракт (на поставку Су-30СМ – ред.) подписан на отлагательных условиях. Пока РФ не в состоянии поставить нам эти самолеты, потому что есть определенные сложности в поставках запасных частей, находящихся под эмбарго. Идет локализация чисто российской машины. К 2019 году они (российская сторона – ред.) обещали, что будет чисто российская машина, и мы сможем приступить к исполнительной части контракта без проблем и покупать", — сказал министр на пресс-конференции.