ЦИК Азербайджана утвердил выдвижение Алиева на президентских выборах

БАКУ, 14 фев — РИА Новости. ЦИК Азербайджана утвердил в среду выдвижение действующего президента страны Ильхама Алиева в кандидаты на внеочередных выборах главы государства, назначенных на 11 апреля, передает корреспондент РИА Новости.

Алиева в кандидаты выдвинула правящая в республике партия "Новый Азербайджан". При этом ряд оппозиционных партий, в частности, "Национальный совет", "Партия народного фронта" и "Мусават" заявили о бойкоте выборов.

Комиссия единогласно утвердила выдвижение кандидатуры Алиева. Когда необходимое для выдвижения число подписей будет собрано, их проверит комиссия и официально зарегистрирует Алиева в качестве кандидата.

Алиев избирался на должность главы Азербайджана трижды. Срок его полномочий заканчивается в октябре этого года. При этом в конституцию Азербайджана ранее внесли поправку о снятии ограничений на избрание президентом более двух раз подряд. Согласно изменениям, внесенным в конституцию в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться на семь лет.