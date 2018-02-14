ЦИК Азербайджана утвердил выдвижение Алиева на президентских выборах

БАКУ, 14 фев — РИА Новости. ЦИК Азербайджана утвердил в среду выдвижение действующего президента страны Ильхама Алиева в кандидаты на внеочередных выборах главы государства, назначенных на 11 апреля, передает корреспондент РИА Новости.
Комиссия единогласно утвердила выдвижение кандидатуры Алиева. Когда необходимое для выдвижения число подписей будет собрано, их проверит комиссия и официально зарегистрирует Алиева в качестве кандидата.
Алиев избирался на должность главы Азербайджана трижды. Срок его полномочий заканчивается в октябре этого года. При этом в конституцию Азербайджана ранее внесли поправку о снятии ограничений на избрание президентом более двух раз подряд. Согласно изменениям, внесенным в конституцию в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться на семь лет.