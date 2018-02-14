СМИ сообщили, что Саакашвили приехал в Нидерланды

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили приехал в Нидерланды, сообщают в среду нидерландская телерадиовещательная корпорация RTL и местное агентство APN News.

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. После выдворения Саакашвили заявлял о намерениях посетить Нидерланды, где проживает его семья.