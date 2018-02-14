Британия намерена участвовать во внешней политике ЕС после Brexit

ЛОНДОН, 14 фев – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания намерена и после выхода из ЕС активно участвовать во внешней политике объединения и считает "нелогичным" не обсуждать с Евросоюзом санкции, заявил глава британского МИД Борис Джонсон, выступая в среду с большой речью по Brexit в Лондоне.

"Для нас имеет смысл продолжать глубоко участвовать в обсуждении европейской внешней политики и политики в сфере безопасности. Будет нелогичным не обсуждать такие вещи, как санкции, учитывая, что экспертный потенциал Великобритании помог обеспечить порядка половины санкций ЕС", — отметил Джонсон.

Джонсон также подчеркнул, что приверженность Британии интересам безопасности ЕС остается незыблемой, и подчеркнул, что Великобритания выделяет огромные средства на оборонные нужды Европы и на поддержку развивающихся стран.

"Наша приверженность защите Европы безусловна и незыблема… Великобритания продолжит быть европейской страной и в практическом, и в психологическом плане", — отметил он.

Выступление было направлено на то, чтобы успокоить сторонников членства Британии в ЕС и пообещать, что Brexit "дает основания не для страха, а для надежды". Джонсон заверил, что переговоры с ЕС идут успешно.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.