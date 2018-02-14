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Фотомодель Кейт Аптон смыло со скалы волной во время съемки

14:5614.02.2018
(обновлено: 15:44 14.02.2018)
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© Фото : Instagram/si_swimsuitКейт Аптон на съемке для журнала Sports Illustrated SwimsuitКейт Аптон на съемке для журнала Sports Illustrated Swimsuit
© Фото : Instagram/si_swimsuit

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Съемка в Арубе едва не завершилась для модели Кейт Аптон серьезными травмами: американку сбила с ног накатившая сзади волна.

Как отмечается в подписи к ролику, девушка участвовала в съемке для журнала Sports Illustrated. Аптон позировала фотографу, стоя на небольшой скале посреди Карибского моря.

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© AP Photo / Joel Ryan/Invision
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"С моей точки волна не казалась такой большой, однако она ударила прямо по скале. Мне понравилась задумка для съемки, но как только я залезла туда и посмотрела вниз, показалось, что все это плохо закончится", — рассказала Аптон.

Ударом волны модель отбросило в воду. По ее словам, падению также поспособствовала юбка, которая была слишком тяжелой. Ассистенты помогли девушке подняться, после чего съемка продолжилась.

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Александр Вредный
Титьки надувные не отклеились?
15:38
14.02.2018
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Ё- моё
Sports Illustrated - интересно,какой вид спорта она изображала ?
15:46
14.02.2018
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