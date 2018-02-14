США передали украинской армии 2,5 тысячи приборов ночного видения

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки передали украинской армии 2,5 тысячи приборов ночного видения, сообщила в среду американский посол на Украине Мари Йованович.

По ее словам, общее количество приборов ночного видения от США "теперь возрастет почти в два раза", а суммарная стоимость нового оборудования составляет 45 миллионов долларов.

"Это позволяет гарантировать безопасность украинского народа (военных — ред.) в ночное время", — сказала дипломат на церемонии передачи, ее слова приводит портал LIGA.net.

В свою очередь начальник Генштаба Виктор Муженко уточнил, что помощь США позволит обеспечить приборами ночного видения десять батальонов ВС Украины.

Ранее заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук сообщил, что вооруженные силы страны за последние четыре года получили в рамках международной технической и гуманитарной помощи материальные ресурсы на сумму почти 247 миллионов долларов.