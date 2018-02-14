В Узбекистане впервые прошла операция по пересадке печени

ТАШКЕНТ, 14 фев — РИА Новости. Директор московского Научного центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье провел в Ташкенте первую в Узбекистане операцию по пересадке печени, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения республики.

По данным пресс-службы, накануне в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии (РСНПМЦХ) имени академика Вахидова была проведена первая в истории медицины Узбекистана операция по пересадке части печени пациенту от родственника-донора.

"Операция прошла под руководством директора центра академика Феруза Назирова и директора Российского национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. Шумакова, академика Сергея Готье", — говорится в сообщении.

По данным Минздрава республики, в операции участвовали 21 врач и десять медработников среднего звена, которые ранее повышали квалификацию в медучреждениях России, Турции, США, Франции, Южной Корее и Швейцарии. После трансплантации донор и реципиент на протяжении трех лет будут находиться под диспансерским наблюдением в семейной поликлинике по месту проживания.

В РСНПМЦХ с 2017 года успешно проводятся операции по пересадке почек среди близкородственных доноров. В октябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил положение о порядке близкородственной трансплантации почки и (или) доли печени, добавили в Минздраве.