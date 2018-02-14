В ДНР обвинили силовиков в обстреле школы, где были дети

ДОНЕЦК, 14 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в среду днем школу в городе Докучаевск, где в момент обстрела находились дети, и лишь по счастливой случайности жертв удалось избежать, сообщил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР.

"Сегодня в районе 12.00 украинские силовики из вооружения БМП-2 обстреляли Докучаевск. Было выпущено 40 снарядов. Спланированный обстрел целенаправленно велся по школе №3, в которой на тот момент находились ученики. Лишь по счастливой случайности жертв удалось избежать. Также (снаряды — ред.) попали в учительскую, в которой никого не оказалось. Кроме того, от обстрела произошло возгорание квартиры жилого дома", — сказал представитель ведомства.