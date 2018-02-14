Железняк назвал заявления Киева об "освобождении" ДНР и ЛНР провокационными

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Заявление секретаря СНБО Украины о возможном "вооруженном освобождении" ДНР и ЛНР на фоне крайней политической неустойчивости в стране звучит особенно провокационно и опасно, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский закон о реинтеграции Донбасса не исключает "вооруженного освобождения" самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"На фоне крайней политической неустойчивости на Украине заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Турчинова о возможном "вооруженном освобождении" Донбасса, которое прописано в так называемом законе о реинтеграции, звучат особенно провокационно и опасно", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По мнению парламентария, украинские политики пытаются убедить Запад в безальтернативности силового решения конфликта на юго-востоке Украины.

"Налицо полнейшее игнорирование выполнения минских соглашений со стороны Киева и подтверждение высказывания президента Украины о том, что главной целью минских соглашений для Киева является возможность перевооружения армии, которую (Петр) Порошенко использует в войне с народом Донбасса. Для сохранения ускользающего покровительства Запада, нынешнее руководство Киева, скорее всего, вновь будет разыгрывать карту под названием "российская угроза" и фабриковать очередную ложь о российской оккупации Донбасса", — заключил он.