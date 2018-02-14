Европа стала лидером по росту реальных военных расходов, заявили в IISS

ЛОНДОН, 14 фев – РИА Новости, Денис Ворошилов. Европа стала лидером по росту реальных военных расходов в 2017 году, говорится в ежегодном докладе о соотношении оборонных бюджетов стран мира, подготовленном лондонским отделением американского Международного института стратегических исследований (IISS).

"Цифры показывают, что Европа демонстрировала быстрейший рост реальных оборонных расходов в 2017 году. Этот рост может быть вызван призывами США к европейским лидерам увеличить финансирование военных нужд, однако показатель может говорить и об изменении оценки угроз в европейских странах", — говорится в полученном РИА Новости докладе.

Вместе с тем, авторы доклада отмечают, что не все средства направляются на подготовку вооруженных сил ЕС к новым угрозам.

"Необходимо более интеллектуальное финансирование, которое помогло бы лучше бороться с угрозами будущего. Также важно разработать новые методы работы, помня о будущих бюджетных ограничениях", — говорится в документе.

"У Запада больше нет монополии на лидирующие инновации и производство. Также нет средств для воссоздания этого. Китай может оказаться на шаг впереди", — делают вывод исследователи.