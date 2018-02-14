В ЛНР готовы передать Киеву тело погибшего в Донбассе силовика

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (116)

ЛУГАНСК, 14 фев — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики готовы передать на подконтрольную Киеву территорию тело украинского силовика, погибшего в ходе перестрелки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге в среду официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что засекла диверсионно-разведывательную группу украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, в ходе перестрелки погибли трое украинских военных. Тело одного погибшего удалось эвакуировать на территорию ЛНР.

"Со стороны властей Украины никаких официальных запросов не поступало… Мы со своей стороны, придерживаясь норм международного гуманитарного права, готовы передать тело", — заявил Марочко.

По его словам, благодаря украинским волонтерам удалось выяснить данные погибшего. "Стало известно, что это военнослужащий 58-й бригады Дмитрий Сысков 1980 года рождения, уроженец города Чернигова", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.