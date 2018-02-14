В ЛНР готовы передать Киеву тело погибшего в Донбассе силовика

ЛУГАНСК, 14 фев — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики готовы передать на подконтрольную Киеву территорию тело украинского силовика, погибшего в ходе перестрелки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге в среду официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Со стороны властей Украины никаких официальных запросов не поступало… Мы со своей стороны, придерживаясь норм международного гуманитарного права, готовы передать тело", — заявил Марочко.
По его словам, благодаря украинским волонтерам удалось выяснить данные погибшего. "Стало известно, что это военнослужащий 58-й бригады Дмитрий Сысков 1980 года рождения, уроженец города Чернигова", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.