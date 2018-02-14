МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украинские националисты предложили ужесточить правила ведения концертной деятельности как для российских, так и для своих артистов. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший депутат Рады от партии "Свобода" Эдуард Леонов.

По его словам, "Свобода" хочет полностью запретить украинским музыкантам выступать в России.

Российские артисты, согласно инициативе, все-таки смогут давать концерты на Украине. Для этого им нужно будет доказать властям, что они никогда публично не поддерживали воссоединение с Крымом.

В ноябре 2017 года на Украине вступил в силу закон, запрещающий гастроли российских артистов, которых Киев считает "угрозой национальной безопасности". Согласно документу, музыканты из черного списка вообще не могут выступать в стране, а те, кто туда не входит, должны подавать соответствующий запрос в СБУ.

В МИД России этот закон расценили как шаг к введению железного занавеса. Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал этот закон оскорбительным по отношению к украинской публике.