В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (411)

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе началось в Минске, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

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"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", — написала Олифер в Facebook.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.