Дворкович отметил вклад российского бизнеса в восстановление Ирака

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 14 фев — РИА Новости. Российский бизнес может внести и уже вносит вклад в восстановление Ирака, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Дворкович в среду участвует в форуме, посвященном послевоенному восстановлению Ирака.

По словам вице-премьера, сейчас важно восстановить инфраструктуру Ирака, чтобы страна могла вернуться к нормальной жизни, и большой вклад в этот процесс вносит российское бизнес-сообщество.

"Наряду с внешним содействием по линии правительств и международных организаций свой вклад здесь может внести и бизнес-сообщество. Это показали состоявшиеся накануне в рамках конференции дискуссии деловых кругов. Деятельное участие в них приняли представители ведущих российских энергетических компаний. Отмечу, что они уже реализуют в Ираке масштабные проекты и не прекращали работу даже в самые тяжелые для страны моменты борьбы с ИГИЛ*", — сказал Дворкович.

"Эти инвестиции уже приносят Ираку многомиллиардные доходы, кроме того, наши компании развивают социальную инфраструктуру, строят школы, больницы, физкультурные комплексы, осуществляют разминирование территорий", — добавил он.

"Действительно, Ирак переживает непростые времена. События последних двух десятилетий наглядно продемонстрировали, к чему могут привести попытки силового вмешательства извне ради смены режима. На деле они оборачиваются затяжной дестабилизацией, разгулом экстремизма и терроризма. Кульминацией этого стало создание террористической организации ИГИЛ*, которая бросила вызов иракскому государству", — сказал вице-премьер РФ.

Международный инвестиционный форум по послевоенному восстановлению Ирака начался в понедельник в кувейтской столице. В нем участвуют представители более чем 70 государств и свыше 1,4 тысячи компаний. Власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой ИГ* в декабре 2017 года. Официальный представитель правительства Ирака Саад аль-Хадиси сообщил РИА Новости, что власти страны оценили ущерб от войны против ИГ* в 100 миллиардов долларов и надеются постепенно восстановить пострадавшие районы в течение 10 лет.

*Террористическая организация, запрещенная в России