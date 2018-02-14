Турция выделит пять миллиардов долларов на восстановление Ирака

АНКАРА, 14 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара намерена выделить в виде кредитов 5 миллиардов долларов на послевоенное восстановление Ирака, заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Ирак нужно отстраивать. С 2004 года мы уже израсходовали 500 миллионов долларов на гуманитарную помощь для Ирака. Всего в строительные проекты в Ираке вложено за эти годы 25 миллиардов долларов. Сейчас мы обеспечим еще 5 миллиардов долларов в виде кредита и 5 миллионов долларов гуманитарной помощи", — сказал Чавушоглу, выступая в Кувейте, где проходит Международный инвестиционный форум по послевоенному восстановлению Ирака. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он добавил, что Ирак необходимо "очистить от террористов Рабочей партии Курдистана".

Форум начался в понедельник в кувейтской столице. В нем участвуют представители более чем 70 государств и свыше 1,4 тысячи компаний. Власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой ИГ* (запрещена в РФ) в декабре 2017 года. Официальный представитель правительства Ирака Саад аль-Хадиси сообщил РИА Новости, что власти страны оценили ущерб от войны против ИГ* в 100 миллиардов долларов и надеются постепенно восстановить пострадавшие районы в течение 10 лет.

*Террористическая организация, запрещенная в России