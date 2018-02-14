В ЛНР прокомментировали заявление Турчинова о продвижении в Донбассе

ЛУГАНСК, 14 фев — РИА Новости. Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о продвижении украинских силовиков в Донбассе не соответствует действительности и вызывает лишь улыбку, сообщил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее Турчинов заявил, что украинские силовики за минувшие два года по некоторым направлениям продвинулись в Донбассе на 10 километров и более за линию разграничения.

"Кроме как улыбки у меня данное заявление ничего не вызывает", — сказал Марочко.

По его словам, если Турчинов "сравнит карты 2015 и 2018 года, то сам убедится в абсурдности своего заявления". "Хотя мы не исключаем, что у него своя индивидуальная система подсчетов, и как вариант он мог суммировать шаг влево или вправо каждого украинского военнослужащего", — добавил Марочко.