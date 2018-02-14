Россия и Китай бросают вызов военному доминированию США, заявили в IISS

ЛОНДОН, 14 фев – РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия и Китай бросают вызов глобальному военному доминированию США и их союзников, говорится в ежегодном докладе о соотношении оборонных бюджетов стран мира, подготовленном лондонским отделением американского Международного института стратегических исследований (IISS).

"Такие страны, как Китай и Россия, бросают вызов глобальному доминированию США и их союзников. США и их союзники больше не обладают господством в воздухе, хотя и располагали этим ключевым преимуществом на протяжении трех десятилетий", — отметил, представляя доклад Military Balance 2018, директор отделения IISS Джон Чипман.

Он подчеркнул, что все три сверхдержавы постоянно готовятся к возможному конфликту друг с другом, а само столкновение этих стран не является неминуемым.

"Сверхдержавы также усиливают акцент на ядерные вооружения. Китай, РФ и США проводят процесс рекапитализации и модернизации собственных ядерных сил. Возможность преодоления средств противовоздушной обороны является главным направлением развития средств доставки в Китае и РФ. Обе страны стремятся развивать гиперзвуковые двигатели", — говорится в полученном РИА Новости докладе.

При этом сам Чипман на презентации отметил, что Россия продолжает оснащать армию новыми образцами вооружений, однако "смена поколений" происходит медленнее, чем ожидалось, из-за проблем с финансированием и в сфере оборонной промышленности.

"Однако Москва продолжает демонстрировать желание использовать вооруженные силы как рядом с границами, так и в дальнем зарубежье. В отличие от Китая, Россия способна использовать все преимущества реального применения собственных вооруженных сил в мире, поскольку это помогает разрабатывать проекты нового оснащения и обучения военнослужащих", — говорится в докладе.