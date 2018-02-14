МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Председатель южнокорейской консервативной Партии свободной Кореи Хон Чжун Пхё заявил, что очередная межкорейская встреча на высшем уровне могла состояться еще при администрации президента-консерватора Ли Мён Бака в 2008-2011 годах, передает агентство Рёнхап.

"Хотя при правительстве Ли Мён Бака северокорейский (лидер) Ким Чен Ир требовал признать северокорейское ядерное оружие в качестве условия для встречи на высшем уровне, Ли Мён Бак заявил, что не может с этим согласиться, и саммит не состоялся", — заявил политик журналистам, не уточнив точную дату, когда обсуждался вопрос о встрече.

"Известно, что со стороны Ким Чен Ира поступали требования согласиться с наличием ядерного оружия. "Разве в случае объединения это не будет оружие всей страны?" — таков был его аргумент", — добавил Хон Чжун Пхё.

Первый межкорейский саммит с участием южнокорейского президента Ким Дэ Чжуна и лидера КНДР Ким Чен Ира состоялся в 2000 году. Вторая встреча прошла в 2007 году, когда к власти в Южной Корее пришел еще один политик либерального толка Но Му Хён.

На прошлой неделе Южную Корею посетила высокопоставленная делегация из КНДР во главе с формальным главой КНДР Ким Ён Намом и спецпосланником Ким Ё Чжон, сестрой действующего северокорейского лидера Ким Чен Ына. Поездка была приурочена к открытию зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Делегация провела переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром страны Ли Нак Ёном.