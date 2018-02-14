Эксперт прокомментировал скандал вокруг бывшего главы МИД Нидерландов

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Скандал и последовавшая за ним отставка главы МИД Нидерландов Халбе Зейлстры, признавшегося, что солгал о своем присутствии на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, не значит смены настроений в Европ — не стоит ждать от европейских политиков прекращения практики голословных заявлений и обвинений в адрес России, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра во вторник заявил об уходе в отставку. Ранее в интервью газете Volkskrant он признался, что солгал про то, что присутствовал на встрече с президентом РФ Путиным на его даче в 2006 году. С 2014 года Зейлстра неоднократно заявлял, что во время этой встречи лично слышал, как Путин назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России". В новом интервью министр утверждал, что выдумал факт своего присутствия, чтобы защитить настоящего участника истории, от которого он получил информацию.

Кроме того, выяснилось, что Зейлстра не только солгал о встрече с президентом, но и неправильно интерпретировал слова о "великой России". Экс-директор компании Shell Йерун ван дер Вир заявил, что именно он является источником истории, которую рассказывал глава МИД Нидерландов. По его словам, Зейлстра мог неверно интерпретировать слова российского лидера, который говорил, что "исторически "великая Россия" больше, чем сегодняшняя Россия". Он подчеркнул, что он сам лично не интерпретировал слова Путина "в агрессивном смысле".

По мнению Данилова, данный скандал не следует рассматривать как прецедент или показатель смены настроений в европейской элите.

"На самом деле совершенно очевидно, что непроверенные факты и обвинения в адрес России звучали и будут звучать. Более того, прискорбно, но факт – на этих голословных утверждениях очень часто строится политика", — заявил эксперт РИА Новости.

Он подчеркнул, что Зейстра никто не вынуждал уходить в отставку.

"Это его собственное решение. Если бы было принято другое решение, нашлись бы технические возможности, каким-то образом его вывести из-под удара, но этого не случилось, поскольку речь идет в данном случае идет о том, что внутри страны, в Нидерландах, этот скандал оказался достаточно громким и связан с определенной личностью", — отметил Данилов.

Эксперт пояснил, что Зейлстра серьезно нарушил политико-дипломатическую этику, а его мотивацией при принятии решения об отставке могло быть понимание того, что он не готов эффективно осуществлять свою деятельность на посту министра иностранных дел, и не хотел сам или его окружение поставить под удар правительство Нидерландов. По его словам, решение об отставке носило скорее технический характер, нежели политический.

"В этом вся проблема: политические выводы из этого сделаны не будут. Я бы не стал делать из этого какие-то политические выводы, что волна этих голословных обвинений в адрес России идет на спад и атмосфера изменилась. Я думаю, что отнюдь нет и из этого отдельного конкретного случая таких выводов делать не стоит", — добавил Данилов.

Он также обратил внимание, что эта отставка не означает признания вины, поскольку Зейлстра настаивает, что речь не идет о неправильной точке зрения или искажении фактов, а лишь о том, что экс-министр лично не присутствовал на встрече и знает о высказывании Путина со слов другого человека. "То есть это совершенно другая трактовка, речь не идет о том, что министра обвиняют в искажении политических фактов", — пояснил эксперт.

По мнению Данилова, не стоит ожидать, что случай с нидерландским министром запустит какую-то дискуссию в Европе относительно необходимости более тщательно прислушиваться к мнению России и не выступать с непроверенными и неверно интерпретированными заявлениям.

"Другое дело, что любая откровенная ложь и необоснованные обвинения они несомненно нуждаются в опровержении. Нельзя не реагировать на это, нельзя закрывать глаза, необходимо пытаться давать отпор любыми средствами, в том числе и в общественном поле, в поле СМИ", — подытожил он.