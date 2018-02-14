РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт прокомментировал скандал вокруг бывшего главы МИД Нидерландов

12:4214.02.2018
09750
© AFP 2018 / Aurore BelotМинистр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра. Архивное фотоМинистр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра. Архивное фото
© AFP 2018 / Aurore Belot

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Скандал и последовавшая за ним отставка главы МИД Нидерландов Халбе Зейлстры, признавшегося, что солгал о своем присутствии на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, не значит смены настроений в Европ — не стоит ждать от европейских политиков прекращения практики голословных заявлений и обвинений в адрес России, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.

Пожилая женщина с велосипедом на мосту в центре Амстердама
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Странная позиция". Эксперт о лжи главы МИД Нидерландов про Россию
Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра во вторник заявил об уходе в отставку. Ранее в интервью газете Volkskrant он признался, что солгал про то, что присутствовал на встрече с президентом РФ Путиным на его даче в 2006 году. С 2014 года Зейлстра неоднократно заявлял, что во время этой встречи лично слышал, как Путин назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России". В новом интервью министр утверждал, что выдумал факт своего присутствия, чтобы защитить настоящего участника истории, от которого он получил информацию.

Кроме того, выяснилось, что Зейлстра не только солгал о встрече с президентом, но и неправильно интерпретировал слова о "великой России". Экс-директор компании Shell Йерун ван дер Вир заявил, что именно он является источником истории, которую рассказывал глава МИД Нидерландов. По его словам, Зейлстра мог неверно интерпретировать слова российского лидера, который говорил, что "исторически "великая Россия" больше, чем сегодняшняя Россия". Он подчеркнул, что он сам лично не интерпретировал слова Путина "в агрессивном смысле".

По мнению Данилова, данный скандал не следует рассматривать как прецедент или показатель смены настроений в европейской элите.

Города мира. Амстердам
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Ну и что, что вранье?" Новый тренд европейской политики
"На самом деле совершенно очевидно, что непроверенные факты и обвинения в адрес России звучали и будут звучать. Более того, прискорбно, но факт – на этих голословных утверждениях очень часто строится политика", — заявил эксперт РИА Новости.

Он подчеркнул, что Зейстра никто не вынуждал уходить в отставку.

"Это его собственное решение. Если бы было принято другое решение, нашлись бы технические возможности, каким-то образом его вывести из-под удара, но этого не случилось, поскольку речь идет в данном случае идет о том, что внутри страны, в Нидерландах, этот скандал оказался достаточно громким и связан с определенной личностью", — отметил Данилов.

Эксперт пояснил, что Зейлстра серьезно нарушил политико-дипломатическую этику, а его мотивацией при принятии решения об отставке могло быть понимание того, что он не готов эффективно осуществлять свою деятельность на посту министра иностранных дел, и не хотел сам или его окружение поставить под удар правительство Нидерландов. По его словам, решение об отставке носило скорее технический характер, нежели политический.

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра. Архивное фото
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Эксперт прокомментировал инцидент со словами главы МИД Нидерландов о Путине
"В этом вся проблема: политические выводы из этого сделаны не будут. Я бы не стал делать из этого какие-то политические выводы, что волна этих голословных обвинений в адрес России идет на спад и атмосфера изменилась. Я думаю, что отнюдь нет и из этого отдельного конкретного случая таких выводов делать не стоит", — добавил Данилов.

Он также обратил внимание, что эта отставка не означает признания вины, поскольку Зейлстра настаивает, что речь не идет о неправильной точке зрения или искажении фактов, а лишь о том, что экс-министр лично не присутствовал на встрече и знает о высказывании Путина со слов другого человека. "То есть это совершенно другая трактовка, речь не идет о том, что министра обвиняют в искажении политических фактов", — пояснил эксперт.

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Политолог: глава МИД Нидерландов испугался конфуза на встрече с Лавровым
По мнению Данилова, не стоит ожидать, что случай с нидерландским министром запустит какую-то дискуссию в Европе относительно необходимости более тщательно прислушиваться к мнению России и не выступать с непроверенными и неверно интерпретированными заявлениям.

"Другое дело, что любая откровенная ложь и необоснованные обвинения они несомненно нуждаются в опровержении. Нельзя не реагировать на это, нельзя закрывать глаза, необходимо пытаться давать отпор любыми средствами, в том числе и в общественном поле, в поле СМИ", — подытожил он.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена