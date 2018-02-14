В Турции заявили о недостаточной поддержке со стороны НАТО

АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. НАТО не оказывает Анкаре достаточной поддержки в борьбе с терроризмом, угрожающим территориальной целостности страны, заявил глава Минобороны Турции Нуреттин Джаникли на заседании министров обороны стран-участниц международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Риме.

"Турция полна решимости очистить (сирийский) Африн от террористов, чтобы защитить свои границы. В этом деле мы пойдем до конца. Турция на протяжении 66 лет вносит свой вклад в НАТО, однако страны альянса не оказывают должной поддержки нашей стране в борьбе с террористами, которые ставят под угрозу ее территориальную целостность", — цитирует Джаникли агентство Anadolu

По его словам, цель ВС Турции – защитить границы своей страны и обеспечить стабильность в регионе, нейтрализовать "террористов PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ в Африне, спасти население региона от притеснений боевиков".

Анкара считает PYD террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.