Китай надеется на участие президента России в саммите ШОС в июне

ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Китай надеется, что президент России, который будет избран по итогам выборов в марте этого года, примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Саммит ШОС пройдет в июне в городе Циндао. Россия является важной страной-участницей ШОС. Мы приветствуем участие в саммите президента России, который будет избран", — заявил на брифинге Гэн Шуан.
Ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов сообщил, что глава российского государства, как ожидается, примет участие в саммите ШОС в Циндао. По его словам, согласие на участие политического руководителя уже имеется.