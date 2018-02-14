Китай надеется на участие президента России в саммите ШОС в июне

ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Китай надеется, что президент России, который будет избран по итогам выборов в марте этого года, примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Китай в этом году является страной-председателем в ШОС. Саммит пройдет 9 июня в Циндао.

"Саммит ШОС пройдет в июне в городе Циндао. Россия является важной страной-участницей ШОС. Мы приветствуем участие в саммите президента России, который будет избран", — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов сообщил, что глава российского государства, как ожидается, примет участие в саммите ШОС в Циндао. По его словам, согласие на участие политического руководителя уже имеется.