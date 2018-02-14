Евросоюз выделит 400 миллионов евро на гуманитарную помощь Ираку

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 14 фев — РИА Новости. Европейский союз выделит 400 миллионов евро гуманитарной помощи Ираку, помимо участия европейских государств в послевоенном восстановлении экономики страны, заявила в среду глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Международный инвестиционный форум по послевоенному восстановлению Ирака проходит в кувейтской столице. Масштабное мероприятие, участие в котором принимают представители более 70 государств и свыше 1,4 тысячи компаний, стартовало в понедельник. Россию на форуме представляет вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Европейский Союз заканчивает процедуры по выделению 400 миллионов евро для гуманитарной помощи (Ираку), это вдобавок к отдельному участию европейских государств (в оказании помощи)", — сказала Могерини в своем приветственном слове.

В среду проходит заключительное заседание конференции. Ожидается, что в ее ходе будет озвучен размер финансовой помощи, которую Ираку готовы оказать иностранные государства и международные организации.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что для восстановления инфраструктуры страны после победы над террористической группировкой ИГ* (запрещена в РФ) Багдаду потребуется от 55 до 100 миллиардов долларов.

ИГ* захватило значительную часть Ирака в 2014 году. О полной победе над группировкой правительство страны объявило в декабре 2017 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России