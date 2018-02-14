ВГТРК отказалась цензурировать материалы по требованию Литвы

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Холдинг ВГТРК не станет цензурировать свои материалы по требованию Комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы, однако готов выслушать их позицию на заседании в среду, сообщил РИА Новости глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров.

Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы обсудит на заседании в среду вопрос временной приостановки свободного вещания программ российского телеканала "РТР-Планета" и ожидает прибытия на заседание представителей канала, сообщили ранее РИА Новости в комиссии. Вопрос о новой мере против российских СМИ встал, как утверждает литовское ведомство, в связи с "непрекращающимися нарушениями директивы ЕС по аудиовизуализиции услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности — разжигания войны, раздора и этнической ненависти".

"Де факто литовская сторона ожидает от нас, что мы будем цензурировать наши ток-шоу и убирать оттуда фрагменты, которые для Литвы могут казаться оскорбительными, разжигающими рознь и пропагандирующими войну. Но это ток-шоу, это прямой эфир, мнение участников передачи может совпадать, а может не совпадать с редакционной политикой ВГТРК, но, что самое главное, в редакционной политике ВГТРК начисто отсутствует политическая цензура в отношении приглашенных гостей, да и вообще в целом в отношении программ", — сказал Федоров.

По его словам, требования и ожидания Литвы "лежат вне общего курса, заявленного Евросоюзом", и вне европейских ценностей. "И конечно же, это явная, плохо скрытая попытка оградить литовское население от той информации, которая идет от России, потому что по фактам нас опровергнуть невозможно, а вот воздействие российских СМИ, в частности, канала "РТР Планета", который содержит в себе материалы канала "Культура" и канала "Россия 1", с точки зрения властей опасно для самосознания литовского народа", — сказал Федоров.

Он отметил, что "у литовских телезрителей другое мнение", и программы ВГТРК пользуются популярностью. "Они не первый раз выключают нас из эфира, но это уже действия прошлого, а не настоящего, потому что мы там размещены в открытом доступе на спутнике, нас можно видеть в интернете, и тот, кто привык к нашим программам, кто хочет нас видеть, будет нас смотреть", — добавил представитель холдинга.

Собеседник агентства сообщил, что на встрече в Литве будет присутствовать его заместитель Владимир Жданов. "Думаю что наш представитель, мой заместитель Владимир Анатольевич Жданов, выслушает упреки и те ожидания, которые я уже упомянул, и ответ будет простой — мы не будем цензурировать наш канал в соответствии с политическими пристрастиями литовского руководства", — сказал Федоров.

Ранее комиссия дважды останавливала трансляцию "РТР Планета" на три месяца, после обязала перевести этот канал в пакет платных программ. Комиссия Литвы по телерадиовещанию ранее неоднократно заявляла о якобы имеющихся нарушениях в сюжетах, посвященных событиям 13 января 1991 года — противостоянию литовских националистов, стремившихся к отделению от СССР, и союзных властей, в том числе силовиков. При этом Еврокомиссия в аналогичной ситуации с претензиями литовских властей в 2014 году к другому российскому каналу — "НТВ мир Lithuania" — посчитала, что Литва может нарушить права ЕС, после чего литовская комиссия по телерадиовещанию все ограничения на трансляцию сняла. В ноябре 2016 года литовская комиссия приняла решение на три месяца приостановить ретрансляцию "РТР Планета". Запрет истек 21 февраля. Власти республики заявили, что санкции к телеканалу были применены после трех нарушений, зафиксированных в 2016 году.

Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. Так, из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой без объяснения причин. В связи с этими случаями в МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".