Нетаньяху заявил, что его коалиция стабильна

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правящая коалиция стабильна, и планов проводить досрочные выборы ни у кого нет.

Несмотря на рекомендации полиции предъявить ему обвинения в коррупции, Нетаньяху повторил, что правительство с ним во главе продолжит работать до конца срока полномочий.

"Хочу заверить вас, что коалиция стабильна. Никто, ни я, ни кто-либо еще, не планирует идти на выборы", — сказал он на конференции в Тель-Авиве.

"Мы продолжим работать с вами на благо граждан Израиля до конца срока полномочий", — добавил он, выступая перед представителями местных органов власти.

Выборы в Израиле должны состояться не позднее 2019 года. Накануне Нетаньяху, возглавляющий партию "Ликуд", дал понять, что намерен принять в них участие.