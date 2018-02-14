Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела против Януковича о госизмене

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в среду продолжил рассмотрение дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

"Судебное заседание объявлено продолженным", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко в начале заседания.

Суд приступил к допросу экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

СК РФ подозревает Пономарева в пособничестве в растрате 750 тысяч долларов из средств инновационного фонда "Сколково". Пономарев в 2015 году уехал из России и с тех пор желания вернуться не изъявлял. Он сообщал, что получил разрешение на временное проживание на Украине, куда и переехал. В июне 2016 года он был лишен мандата из-за систематического неисполнения депутатских обязанностей.