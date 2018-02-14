Иракский премьер рассказал о возвращении беженцев в свои дома

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 14 фев — РИА Новости. Правительство Ирака вернуло в районы постоянного проживания свыше 2,5 миллиона беженцев, покинувших свои дома после экспансии ИГ*, заявил в среду премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

Масштабное мероприятие, посвященное послевоенному восстановлению экономики Ирака, проходит в Кувейте. Участие в форуме принимают представители более чем 70 государств и свыше 1,4 тысячи компаний.

"Нам удалось вернуть в свои районы более половины беженцев, число которых превышает 5 миллионов", — сказал аль-Абади в своем приветственном слове.

В среду проходит заключительное заседание конференции. Ожидается, что на ней будет озвучен размер финансовой помощи, которую Ираку готовы оказать иностранные государства и международные организации. Россию на форуме представляет заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович.

Ранее премьер-министр Ирака заявил, что для восстановления инфраструктуры страны после победы над террористической группировкой ИГ* Багдаду потребуется от 55 до 100 миллиардов долларов.

ИГ* захватило значительную часть Ирака в 2014 году. О полной победе над террористами группировки правительство страны объявило в декабре 2017 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России