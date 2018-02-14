МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Эксперты попросили Пентагон отложить ударные испытания новейших суперавианосцев класса "Форд" до 2024 года, когда будет сдан второй корабль серии — авианосец John F.Kennedy, пишет специализированный портал Task and Puprose.

Как отмечает издание, Управление советника главы Минобороны США по тестированию и диагностике вооружений в своем отчете указало на ненадежность электромагнитных катапульт новой разработки, аэрофинишера, подъемников оружия и радара.

Эти системы не являются высокотехнологичными, однако если их работа не будет налажена, под угрозой окажется способность судов выполнять базовые функции. При таком сценарии суда окажутся непригодными для выполнения боевых задач — например, для участия в антитеррористических операциях.

"Это может сказаться на способности авианосца обеспечивать необходимую частоту вылетов самолетов, сделает судно уязвимым и наложит определенные ограничения на рутинные операции. Слабая или не поддающаяся оценке надежность этих критических подсистем — самый большой вызов для CVN-78", — говорится в заключении экспертов.

Новейший авианосец CVN-78 Gerald R. Ford обошелся США в рекордные 12,9 миллиарда долларов. Судно было заложено в 2009 году и сдано флоту в 2017-м.

Всего Пентагон планирует построить от 10 до 12 авианосцев типа "Джеральд Р. Форд". Первые корабли должны поступить на вооружение до 2027 года.