Задержанный мэр Одессы стал подозреваемым по делу о хищении из бюджета

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов стал подозреваемым по делу о хищении средств из местного бюджета, сообщил интернет-изданию "Украинская правда" пресс-секретарь украинской пограничной службы Олег Слободян, подтвердив задержание градоначальника.
По словам Слободяна, в среду утром Труханов прилетел из Варшавы в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали пограничники и передали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Слободян сообщил, что Труханову сразу вручили подозрение. "В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов… Приехали представители НАБУ, которые вручили ему подозрение", — сказал Слободян.
Как сообщает одесское интернет-издание "Думская", в пресс-службе горсовета пояснили: Труханов прервал свою командировку и летел в Киев "для участия в следственных мероприятиях". "Позже Геннадий Труханов обязательно прокомментирует данную ситуацию", — пообещали в горсовете.