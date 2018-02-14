Задержанный мэр Одессы стал подозреваемым по делу о хищении из бюджета

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов стал подозреваемым по делу о хищении средств из местного бюджета, сообщил интернет-изданию "Украинская правда" пресс-секретарь украинской пограничной службы Олег Слободян, подтвердив задержание градоначальника.

Накануне антикоррупционное бюро сообщило, что три человека задержаны в связи с хищениями из бюджета Одессы, одним из подозреваемых в рамках этого дела является Труханов. Депутат Верховной рады Украины от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем в среду сообщил, что Труханов задержан в киевском аэропорту.

По словам Слободяна, в среду утром Труханов прилетел из Варшавы в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали пограничники и передали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Слободян сообщил, что Труханову сразу вручили подозрение. "В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов… Приехали представители НАБУ, которые вручили ему подозрение", — сказал Слободян.

Как сообщает одесское интернет-издание "Думская", в пресс-службе горсовета пояснили: Труханов прервал свою командировку и летел в Киев "для участия в следственных мероприятиях". "Позже Геннадий Труханов обязательно прокомментирует данную ситуацию", — пообещали в горсовете.

Сотрудники антикоррупционного бюро весной 2017 года проводили в Одессе обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении средств из местного бюджета. По данным антикоррупционного бюро, административное здание в составе имущественного комплекса госпредприятия "Завод "Краян" в начале 2016 года было продано примерно за 409 тысяч долларов. В августе того же года ему предоставили отдельный адрес и продали за 148 тысяч долларов. В декабре 2016 года новый собственник продал здание Одесской мэрии примерно за 6,8 миллиона долларов.