КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в киевском аэропорту "Борисполь", сообщил депутат Верховной рады Мустафа Найем в Facebook.

Накануне антикоррупционное бюро сообщило, Труханов подозревается по делу о хищениях из бюджета Одессы, в рамках которого задержаны три человека.

Речь идет о продаже административного здания завода "Краян". В начале 2016 года его продали примерно за 410 тысяч долларов, в августе зданию предоставили отдельный адрес и снова продали за 148 тысяч долларов, а в декабре новый собственник перепродал его Одесской мэрии за порядка 6,8 миллиона долларов. Осенью прошлого года в мэрии и дома у Труханова прошли обыски.

Кроме того, градоначальника подозревают и по другим делам. В начале февраля сообщалось, что он больше месяца не появляется на работе — якобы находится в отпуске.