Суд в Белоруссии подтвердил, что авторы Regnum обжаловали приговор

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Верховного суда Белоруссии Юлия Ляскова подтвердила, что белорусские авторы российского агентства Regnum подали апелляционные жалобы на вынесенный им приговор.
"В Минский городской суд в установленном законом порядке поданы апелляционные жалобы обвиняемых по уголовному делу об умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной вражды или розни, совершенных группой лиц, на приговор от 2 февраля 2018 года", — сообщила Ляскова в среду в Facebook.
Она добавила, что о дате судебного разбирательства в апелляционном порядке Верховным cудом будет сообщено дополнительно.
Скандал вокруг российского информационного агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии правоохранители Белоруссии задержали трех авторов Regnum. В Минском городском суде рассматривалось в открытом режиме уголовное дело по обвинению Дмитрия Алимкина в разжигании национальной вражды или розни, Юрия Павловца и Шиптенко — в этом же преступлении, а также в незаконной предпринимательской деятельности. В ходе судебного слушания государственный обвинитель отказался от обвинения двух авторов по статье о незаконном предпринимательстве. Обвиняемые свою вину не признали.
Союз журналистов России выразил обеспокоенность ситуацией вокруг журналистов Regnum, в организации считают, что если речь идет об обвинении в разжигании вражды, необходимо предоставлять примеры из текстов, чтобы в будущем избегать подобных ситуаций.