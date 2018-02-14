Суд в Белоруссии подтвердил, что авторы Regnum обжаловали приговор

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Верховного суда Белоруссии Юлия Ляскова подтвердила, что белорусские авторы российского агентства Regnum подали апелляционные жалобы на вынесенный им приговор.

Минский городской суд 2 февраля признал белорусских авторов Regnum виновными в разжигании национальной вражды или розни и приговорил их к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года. При этом журналисты были освобождены из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

"В Минский городской суд в установленном законом порядке поданы апелляционные жалобы обвиняемых по уголовному делу об умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной вражды или розни, совершенных группой лиц, на приговор от 2 февраля 2018 года", — сообщила Ляскова в среду в Facebook.

Она добавила, что о дате судебного разбирательства в апелляционном порядке Верховным cудом будет сообщено дополнительно.

Скандал вокруг российского информационного агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии правоохранители Белоруссии задержали трех авторов Regnum. В Минском городском суде рассматривалось в открытом режиме уголовное дело по обвинению Дмитрия Алимкина в разжигании национальной вражды или розни, Юрия Павловца и Шиптенко — в этом же преступлении, а также в незаконной предпринимательской деятельности. В ходе судебного слушания государственный обвинитель отказался от обвинения двух авторов по статье о незаконном предпринимательстве. Обвиняемые свою вину не признали.

Редакция ИА Regnum ранее заявила, что "категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными", "подтверждает свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии". При этом в редакции Regnum считают задержанных "политическими заключенными". МИД России призвал белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело журналистов.

Союз журналистов России выразил обеспокоенность ситуацией вокруг журналистов Regnum, в организации считают, что если речь идет об обвинении в разжигании вражды, необходимо предоставлять примеры из текстов, чтобы в будущем избегать подобных ситуаций.