В Китае пассажирка залезла в рентген вместе с сумками, боясь потерять вещи

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На одной из железнодорожных станций округа Дунгуань в Китае произошел необычный инцидент: женщина залезла в рентгеновский сканер вслед за своими вещами.

Как отмечает газета South China Morning Post , пассажирка настояла на этом вопреки уговорам сотрудников службы безопасности, которые рекомендовали женщине не подвергать себя излучению.

На видеозаписи со сканера видно, что женщина крепко держится за свои сумки. После досмотра у работников вокзала не возникло вопросов к содержимому багажа.

По словам персонала, в Китае подобные "странности" происходят довольно часто. В особенности, во время новогодних каникул, когда граждане едут к родственникам с других концов страны.